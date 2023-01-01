Срок, в течение которого компания «ВамСвет» осуществляет гарантийное обслуживание товаров, купленных в нашем интернет-магазине

Фирменная гарантия, которая дает право на бесплатный ремонт товара в сертифицированных сервисных центрах

IP (International Protection) – международный показатель степени защиты от проникновения в прибор инородных тел, пыли и влаги.

Цвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.

Цвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.

Примерный метраж помещения, который может обеспечить светом данный осветительный прибор (в квадратных метрах)

Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)

Дизайнерский стиль предполагает нестандартные стилевые решения, оригинальный декор и уникальность изделия, которые не встретишь в классике или минимализме.

Итальянские люстры выделяются применением неожиданных материалов при изготовлении приборов, а также надежностью и качественной сборкой. Присутствуют бренды.

Страна бренда Lumion - Италия. Марка основана в 2016 году. Но является дочерним предприятием другого популярного бренда. Люстры Люмион охватывают все популярные направления и стили светотехники востребованный на сегодняшний день.

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних, доступных к моменту публикации, сведениях. Доп. сведения

Описание

Необыкновенная модель 4495/5C от итальянской компании Lumion относится к коллекции Mackenzie и отлично подойдет для установки на потолок кухни, оформленной в дизайнерском стиле. Подвесная люстра Lumion Neoclassi Mackenzie 4495/5C без плафонов осветит помещение площадью 16.7 кв. м. Производитель Lumion рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E14 и мощностью 60 W. Прибор произведен с использованием материала: металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является Никелевый. Подвесная люстра Neoclassi 4495/5C продается по цене 9800 руб. Торопитесь сделать заказ в интернет-магазине ВамСвет.