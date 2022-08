Страна бренда Loft IT - Испания. Компания основана в 2015 году. Потолочные люстры Лофт АйТи - это футуристический и индустриальный дизайн, европейское качество и доступные цены.

Описание

Исключительная модель 10008/4C White от испанской компании Loft IT относится к коллекции Matisse и отлично подойдет для установки на низкий потолок детской, оформленной в современном стиле. Потолочная люстра Loft IT Matisse 10008/4C White с плафонами в виде шаров осветит помещение площадью 20 кв. м. Производитель Loft IT рекомендует использовать для устройства галогеновые лампы с цоколем G9 и мощностью 40 W. Прибор произведен с использованием материалов: Стекло, металл и стекло и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является Белый и Золотой. Торопитесь сделать заказ в интернет-магазине ВамСвет.