Потолочная люстра Loft IT Matisse 10008/4C White

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Информация о доставке
Москва
Доставка
3-7 дней, по тарифам ТКПодробнее о доставке
Точный срок доставки уточним при оформлении заказа
Установка освещения + 6 месяцев гарантии
18 месяцев расширенной гарантии на светильники при условии монтажа нашим специалистом.Стоимость услуг по установке светильников
Технические характеристикиОсновныеАртикул10008/4C WhiteБрендСтрана бренда Loft IT - Испания. Компания основана в 2015 году. Потолочные люстры Лофт АйТи - это футуристический и индустриальный дизайн, европейское качество и доступные цены.Посмотреть другие товары
данной категорииСтрана брендаИспанские потолочные люстры отличаются сложным дизайном, сдержанными цветами и отличными техническими характеристиками. Присутствуют бренды.Посмотреть другие товары
данной категорииСтрана производстваКитайКоллекцияMatisseСтильДанный стиль выделяется простыми формами, прямыми линиями и отсутствием дополнительных украшений. В оформлении приборов используется пластик, металл, стекло, текстиль и другие современные материалы.Посмотреть другие товары
данной категорииРазмерыВысота, мм280Диаметр, мм470Вес, кг1.36Цвет и материалВиды материаловПосмотреть другие товары
данной категорииМатериал арматурыМеталлМатериал плафоновСтеклоНаправление плафоновВ стороныВид рассеивателяПлафонФорма рассеивателяПосмотреть другие товары
данной категорииЦветЦвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.Посмотреть другие товары
данной категорииЦвет арматурыЦвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.ЗолотойЦвет плафоновЦвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.БелыйДополнительноСтепень защитыIP20ИнтерьерПосмотреть другие товары
данной категорииМесто установкиНа потолокТип крепленияНа планкуПодходит для натяжных потолковДаПри условии использования
светодиодных лампПодходит для низких потолковДаГарантия производителя12 месяцевГарантия магазина12 месяцевРазделКаталогИнформация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних, доступных к моменту публикации, сведениях.ОписаниеИсключительная модель 10008/4C White от испанской компании Loft IT относится к коллекции Matisse и отлично подойдет для установки на низкий потолок детской, оформленной в современном стиле. Потолочная люстра Loft IT Matisse 10008/4C White с плафонами в виде шаров осветит помещение площадью 20 кв. м. Производитель Loft IT рекомендует использовать для устройства галогеновые лампы с цоколем G9 и мощностью 40 W. Прибор произведен с использованием материалов: Стекло, металл и стекло и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является Белый и Золотой. Торопитесь сделать заказ в интернет-магазине ВамСвет.
Отзывы
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Оплата и доставкаПодробнееКурьерская доставкаМоскваДоставка в пределах МКАД:При заказе до 1000 ₽ – 400 ₽
При заказе от 1000 до 3000 ₽ – 280 ₽Сроки доставки:1-2 дняДоставка за пределы МКАД:При заказе до 1000 ₽ – 400 ₽ +25 руб./км.
При заказе от 1000 до 3000 ₽ – 280 ₽ +25 руб./км.Сроки доставки:1-2 дняСамовывоз – с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00Внимание! Самовывоз возможен только после 100% предоплаты.Адрес пункта выдачи:г. Москва, Остаповский проезд, д.12, стр. 2.
МЦК ст. Новохохловская
(не забудьте заказать пропуск у менеджера)Подробнее о доставке смотрите в разделе ДоставкаВарианты оплатыНаличными курьеруПри получении товара. Все необходимые сопроводительные документы курьер вручит вместе с заказом. Внимание! Товары со статусом "под заказ" поставляются только после предоплаты.Банковской картой на сайтеОплата покупки при заказе на сайте. Мы принимаем платежные карты VISA/VISA Electron, МИР/JCB и MasterCard/Maestro.Банковской картой курьеруПри получении товара. Все необходимые сопроводительные документы курьер вручит вместе с заказом. Внимание! Товары со статусом "под заказ" поставляются только после предоплаты.Картой рассрочкиОплата картой "Халва" на сайте с рассрочкой платежа на 10 месяцев для всех регионов России. Картой "Халва" также можно оплатить заказ курьеру.Безналичным переводомПеречисление денежных средств безналичным переводом для оплаты заказа - это быстро, удобно и безопасно. Реквизиты нашей компании для перевода на расчетный счет.Оплата по ссылкеПосле обсуждения заказа с менеджером, мы отправим вам ссылку на оплату. Перейдите по ссылке, и вы сможете оплатить заказ в течение 1-й минуты.
Обмен и возвратПодробнееПорядок возврата товара для
Москвы и Санкт-ПетербургаВернуть товар
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после его передачи в течение 7 (семи) дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. При отказе потребителя от товара Продавец обязан возвратить Покупателю денежную сумму, уплаченную последнему по договору, за исключением расходов продавца на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.
Возврат и обмен товара возможен только при сохранении его внешнего вида, целостности упаковки и документов.
Если вы обнаружите дефект в течение 7 дней, мы произведем бесплатную замену товара.Подробнее
ГарантияПодробнееГарантия качества
18 месяцев расширенной гарантии на светильники при условии монтажа нашим специалистом.
На весь товар интернет-магазина «ВамСвет» распространяются условия фирменных гарантий производителей. Для проведения обслуживания клиенту необходимо предоставить товар и чек, подтверждающий его покупку у нас.Подробнее