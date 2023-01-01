Потолочная люстра Lumion Lofti Ilona 3708/3C

Срок, в течение которого компания «ВамСвет» осуществляет гарантийное обслуживание товаров, купленных в нашем интернет-магазине

Фирменная гарантия, которая дает право на бесплатный ремонт товара в сертифицированных сервисных центрах

IP (International Protection) – международный показатель степени защиты от проникновения в прибор инородных тел, пыли и влаги.

Цвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.

Цвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.

Цвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.

Расстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)

Приборы в данном стиле отличаются прямыми линиями и геометрическими формами, а также отсутствием декоративных элементов. Цветовая гамма преимущественно белая, бежевая или черная и серая, преобладание металлических элементов и вставок.

Итальянские потолочные люстры выделяются применением неожиданных материалов при изготовлении приборов, а также надежностью и качественной сборкой. Присутствуют бренды.

Страна бренда Lumion - Италия. Марка основана в 2016 году. Но является дочерним предприятием другого популярного бренда. Потолочные люстры Люмион охватывают все популярные направления и стили светотехники востребованный на сегодняшний день.

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних, доступных к моменту публикации, сведениях. Доп. сведения

Описание

Прекрасная модель 3708/3C от итальянской компании Lumion относится к коллекции Ilona и отлично подойдет для установки на потолок кухни, оформленной в стиле хай-тек. Потолочная люстра Lumion Lofti Ilona 3708/3C с конусными плафонами осветит помещение площадью 8 кв. м. Производитель Lumion рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E14 и мощностью 40 W. Прибор произведен с использованием материалов: стекло и металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является Черный и Прозрачный. Потолочная люстра Lofti 3708/3C продается по цене 5650 руб. Торопитесь сделать заказ в интернет-магазине ВамСвет.