Потолочная люстра Lumion Lofti Ilona 3708/3C

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Установка освещения + 6 месяцев гарантии
18 месяцев расширенной гарантии на светильники при условии монтажа нашим специалистом.Стоимость услуг по установке светильников
Технические характеристикиОсновныеАртикулУникальное обозначение товара для его быстрого поиска3708/3CБрендСтрана бренда Lumion - Италия. Марка основана в 2016 году. Но является дочерним предприятием другого популярного бренда. Потолочные люстры Люмион охватывают все популярные направления и стили светотехники востребованный на сегодняшний день.Посмотреть другие товары
данной категорииСтрана брендаИтальянские потолочные люстры выделяются применением неожиданных материалов при изготовлении приборов, а также надежностью и качественной сборкой. Присутствуют бренды.Посмотреть другие товары
данной категорииКоллекцияРяд осветительных приборов, объединенных одним дизайномПосмотреть другие товары
данной коллекцииСерияLoftiСтильПриборы в данном стиле отличаются прямыми линиями и геометрическими формами, а также отсутствием декоративных элементов. Цветовая гамма преимущественно белая, бежевая или черная и серая, преобладание металлических элементов и вставок.Посмотреть другие товары
данной категорииРазмерыВысота, ммМаксимальный размер предмета по вертикали (в миллиметрах)380Диаметр, ммРасстояние от одной точки окружности до другой (в миллиметрах)560ЛампыТип цоколяЭлемент электрического контакта с лампочкойПосмотреть другие товары
данной категорииТип лампочки (основной)Источник света, от которого напрямую зависит интенсивность светоотдачиНакаливанияМощность лампы, WКоличество потребляемой электроэнергии одной лампочкой (в ваттах)40Общая мощность, WСумма потребляемой осветительным прибором электроэнергии (в ваттах)120Напряжение, VКоличество потребляемого электрического тока (в вольтах)220-240Цвет и материалВиды материаловТип сырья, из которого изготовлен товарПосмотреть другие товары
данной категорииМатериал арматурыМатериал, из которого сделан каркас изделияМеталлМатериал плафоновМатериал, из которого изготовлены рассеиватели светаСтеклоНаправление плафоновНаправленность основного светового потокаВверхВид рассеивателяЭлемент, отвечающий за распределение светаПлафонФорма рассеивателяКонфигурация элемента, распределяющего световой потокПосмотреть другие товары
данной категорииЦветЦвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.Посмотреть другие товары
данной категорииЦвет арматурыЦвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.ЧерныйЦвет плафоновЦвет изделия на фотографии может отличаться от цвета фактического товара, что связано с искажением цветопередачи вашим монитором, настройками фотоаппаратуры и прочими факторами.ПрозрачныйДополнительноСтепень защитыIP (International Protection) – международный показатель степени защиты от проникновения в прибор инородных тел, пыли и влаги.IP20ИнтерьерОптимальное место для установки осветительного прибораПосмотреть другие товары
данной категорииМесто установкиТип поверхности, на который монтируется осветительный приборНа потолокПодходит для натяжных потолковУчтена допустимая температура нагреваДаПри условии использования
светодиодных лампПульт ДУНетГарантия производителяФирменная гарантия, которая дает право на бесплатный ремонт товара в сертифицированных сервисных центрах2,5 годаГарантия магазинаСрок, в течение которого компания «ВамСвет» осуществляет гарантийное обслуживание товаров, купленных в нашем интернет-магазине12 месяцевРазделКатегория, к которой относится товарКаталогТип осветительного прибораИнформация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних, доступных к моменту публикации, сведениях.
ОписаниеПрекрасная модель 3708/3C от итальянской компании Lumion относится к коллекции Ilona и отлично подойдет для установки на потолок кухни, оформленной в стиле хай-тек. Потолочная люстра Lumion Lofti Ilona 3708/3C с конусными плафонами осветит помещение площадью 8 кв. м. Производитель Lumion рекомендует использовать для устройства лампы накаливания с цоколем E14 и мощностью 40 W. Прибор произведен с использованием материалов: стекло и металл и может использоваться для натяжного потолка. Основным цветом товара является Черный и Прозрачный. Потолочная люстра Lofti 3708/3C продается по цене 5650 руб. Торопитесь сделать заказ в интернет-магазине ВамСвет.
Товары коллекции32 товара
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Оплата и доставкаПодробнееКурьерская доставкаМоскваДоставка в пределах МКАД:При заказе до 1000 ₽ – 400 ₽
При заказе от 1000 до 3000 ₽ – 280 ₽Сроки доставки:1-2 дняДоставка за пределы МКАД:При заказе до 1000 ₽ – 400 ₽ +15 руб./км.
При заказе от 1000 до 3000 ₽ – 280 ₽ +15 руб./км.Сроки доставки:1-2 дняСамовывоз – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00Внимание! Самовывоз возможен только после 100% предоплаты.Адрес пункта выдачи:115201 г. Москва, Котляковская улица, дом 5.
м.Каширская
(не забудьте заказать пропуск у менеджера)Подробнее о доставке смотрите в разделе ДоставкаВарианты оплатыНаличными курьеруПри получении товара. Все необходимые сопроводительные документы курьер вручит вместе с заказом. Внимание! Товары со статусом "под заказ" поставляются только после предоплаты.Банковской картой на сайтеОплата покупки при заказе на сайте. Мы принимаем платежные карты VISA/VISA Electron, МИР/JCB и MasterCard/Maestro.Банковской картой курьеруПри получении товара. Все необходимые сопроводительные документы курьер вручит вместе с заказом. Внимание! Товары со статусом "под заказ" поставляются только после предоплаты.Картой рассрочкиОплата картой "Халва" на сайте с рассрочкой платежа на 10 месяцев для всех регионов России. Картой "Халва" также можно оплатить заказ курьеру.Безналичным переводомПеречисление денежных средств безналичным переводом для оплаты заказа - это быстро, удобно и безопасно. Реквизиты нашей компании для перевода на расчетный счет.Оплата по ссылкеПосле обсуждения заказа с менеджером, мы отправим вам ссылку на оплату. Перейдите по ссылке, и вы сможете оплатить заказ в течение 1-й минуты.
Обмен и возвратПодробнееПорядок возврата товара для
Москвы и Санкт-ПетербургаВернуть товар
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после его передачи в течение 7 (семи) дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. При отказе потребителя от товара Продавец обязан возвратить Покупателю денежную сумму, уплаченную последнему по договору, за исключением расходов продавца на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.
Возврат и обмен товара возможен только при сохранении его внешнего вида, целостности упаковки и документов.
Если вы обнаружите дефект в течение 7 дней, мы произведем бесплатную замену товара.Подробнее
ГарантияПодробнееГарантия качества
18 месяцев расширенной гарантии на светильники при условии монтажа нашим специалистом.
На весь товар интернет-магазина «ВамСвет» распространяются условия фирменных гарантий производителей. Для проведения обслуживания клиенту необходимо предоставить товар и чек, подтверждающий его покупку у нас.Подробнее